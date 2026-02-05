Lazio, Fiore: "Romagnoli? Per me è finita. Non vedo Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Fiore ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto sul momento Lazio: "Non c’è da essere contenti, bisogna fare delle riflessioni, c’è il campionato da onorare al massimo, poi c’è un grande punto interrogativo, quel che non si percepisce è dove si sta andando, i dubbi sono molti. I tifosi sono una parte fondamentale di questo mondo, per quanto Lotito ha la libertà di scegliere non può escludere il pensiero e l’amore che i tifosi hanno nei confronti della squadra. Sarri lo metto in mezzo, non ha due facce mi sembra che aldilà delle parole che ha detto, ha sempre evidenziato questa sua lazialità che gli è entrata dentro, si sente un laziale vero, lo sta dimostrando con i fatti e la serietà, il suo impegno quotidiano. Dall’altra arte c’è il professionista, l’ambizione di volere competere per qualcosa di più stimolante, traspare questa sua insofferenza, nel punto interrogativo c’è anche lui e il suo futuro.

Sarri non ha chiesto i giocatori che sono arrivati, Romagnoli ha dimostrato il suo attaccamento, se a Lecce saluta togliendosi la maglia era chiaro che il discorso era finito. Se sia stato poi Sarri a puntare i piedi o una cosa economica, è successo qualcosa che è stata gestita male. Una trattativa può saltare all’ultimo ma quando un giocatore così importante fa quel gesto lì, per me è finita, è andato, deve essere successo qualcosa di pesante, che è andato a creare un ulteriore problema, per lo spogliatoio e l’ambiente non è facile gestire questa situazione.

La gestione di Lotito oggi penso stia andando verso un ridimensionamento, i suoi anni portano a questo, il progetto tecnico o almeno questo con Sarri può terminare a giugno. Può diventare un boomerang perché tutto questo chiacchiericcio e mancanza di progettualità chiara potrebbe ricadere sui nuovi arrivi che potrebbero scegliere la Lazio. Non vedo Lotito incline a cedere la Lazio, sedersi e trattare con lui non è semplice".