Bologna, Di Vaio ricorda Mihajlovic: "Con i tifosi della Lazio..."
05.02.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lunga intervista per il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio, protagonista dell'ultimo episodio di Legends Road con Pierluigi Pardo su Dazn. Nel parlare della sua esperienza in rossoblù, ha ricordato Sinisa Mihajlovic e un episodio vissuto con i tifosi della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Mihajlovic? Quando passò la prima fase della malattia, in occasione di un Lazio - Bologna tutti i tifosi vennero in processione verso San Luca per Sinisa. La sua storia ha dato un senso diverso alla storia del club. Fa parte della nostra vita".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.