Juve, Del Piero in vista della Lazio: "I bianconeri potrebbero..."
05.02.2026 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Alessandro Del Piero avvisa la Lazio. L'ex bandiera della Juve, parlando della squadra di Spalletti a pochi giorni dalla sfida di domenica sera, ha detto la sua sul momento dei bianconeri, sottolineando come nelle prossime tre o quattro partite la Vecchia Signora possa mettere a segno un filotto di vittorie. Battendo, quindi, anche la Lazio.
“La Juve può vincere tre o quattro partite di fila? Perché no? Se ci credono fanno bene a farlo. La Juve ha dimostrato i piglio di certo tipo, tutto fila per il verso giusto. Incrociamo le dita, ma sono usciti bene delle difficoltà".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.