Lazio, Vocalelli duro: "Il mercato un capolavoro? Cose folli!"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Alessandro Vocalelli ha detto la sua sul mercato della Lazio, criticandone la gestione e chi ha usato il termine "capolavoro" per descriverlo.

"Un capolavoro economico? Quindi se avesse venduto tutta la rosa sarebbe stato un miracolo economico? Sarebbe stato meglio vendere tutti allora? Il mondo sta funzionando al contrario, si stanno dicendo cose folli. La Lazio ha provato fino all'ultimo di indebolirsi cercando di vendere Romagnoli. Il capolavoro quindi si è annacquato"

"Fate un monumento a Sarri che con tutte queste 'pippe' ha 32 punti. Visto che oggi vengono definiti tutti i calciatori 'pippe' e fino a poco tempo fa erano 'forti'. La Lazio fortunatamente si è salvata con il Genoa, perché ora arrivano momenti complicati".