Lazio, Lotito all'ingresso del Senato: "Romagnoli? Sta là" - VIDEO
04.02.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato intercettato dai microfoni de 'Lo Speciale' all'ingresso del Senato. Al patron biancoceleste è stata fatta una domanda riguardo alla situazione di Romagnoli, il cui trasferimento in Qatar, all'Al Sadd, è saltato proprio negli ultimi giorni. "Senatore, ma la questione Romagnoli? Che vogliamo dire ai tifosi della Lazio?", ha chiesto il cronista. "Sta là Romagnoli, non hai visto?", la risposta di Lotito. Di seguito il video.
All’ingresso al Senato Claudio #Lotito ‘risponde’ così su #Romagnoli: “Sta là Romagnoli, non hai visto?”— Francesco Iucca (@francescoiucca) February 4, 2026
CREDIT VIDEO: ‘Lo Speciale’ @calciomercatoit #Lazio #SSLazio pic.twitter.com/42bGFAyZtC