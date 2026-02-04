Roma, Pellegrini: "Il mio gol più bello? Quello su punizione contro la Lazio"
04.02.2026 14:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Pellegrini si è recato all'I.C. Matteo Ricci, scuola primaria Fiume Giallo, nell’ambito del progetto “Scuola Attiva”, iniziativa promossa da Sport e Salute con la partnership di Adidas per sottolineare l’importanza della pratica sportiva fin dall’infanzia.
Il centrocampista della Roma è stato accolto dai bambini dell'istituto, che gli hanno avuto l'opportunità di passare del tempo con il giocatorem ponendogli anche delle domande. Al quesito relativo al gol più bello della sua carriera, Pellegrini non ha avuto dubbi: “Quello nel derby contro la Lazio, nel 3-0”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.