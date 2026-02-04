Giudice Sportivo | Lazio, confermata la squalifica di Pellegrini dopo il Genoa
04.02.2026 13:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo riguardo l'ultima giornata di Serie A. Dopo Lazio - Genoa è stato squalificato Luca Pellegrini, diffidato e ammonito: salterà la partita contro la Juventus. Confermato anche il giallo a Provedel, il primo della sua stagione. Di seguito la nota.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PELLEGRINI Luca (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
