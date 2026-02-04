Lazio, Basic e il rinnovo rimandato: Sarri vuole blindarlo, ma la società...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Rinnovo in bilico. Il futuro di Basic sembrava delineato, invece è ancora tutto da scrivere. A svelarlo è stato lui stesso dopo la gara contro il Genoa: "Io ho accettato l'offerta, dopo non è successo nulla. Posso dire solo questo". Il riferimento è alla proposta di rinnovo che gli ha fatto la Lazio, datata 6 gennaio.

Come riportato da Il Messaggero, circa un mese fa il croato era pronto a firmare fino al 2030 a 1,8 milioni a stagione. La Lazio, però, ha deciso di voler rimandare il tutto alla scadenza di giugno. Per Sarri è fondamentale, dopo il gol vittoria contro la Juventus di Tudor l'aveva blindato: "È l'unico incedibile e merita il rinnovo". Il tecnico è tornato anche a spingere sul rinnovo con la società, soprattutto per non demotivare il calciatore in un momento così delicato.

Ma ora, in questi mesi di attesa, Basic può firmare a parametro zero con qualsiasi altra squadra: su di lui c'è l'interesse del Real Betis e di alcune squadre della Germania.