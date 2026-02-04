Lazio, mercato positivo... per il bilancio. Il monte ingaggi ora è più leggero

RASSEGNA STAMPA - Un mercato all'insegna del bilancio. A gennaio l'aspetto tecnico è andato di pari passo con il controllo di tutte le cifre, tra acquisti, cessioni e stipendi. Come riportato da Il Messaggero, la Lazio ha compltetato ben 46,9 milioni di euro di plusvalenze con le uscite di Gonzalez, Mandas, Guendouzi e Castellanos.

Un introito non da poco, fondamentale per fare cassa in vista della fotografia di bilancio di marzo e del 'costo del lavoro allargato' (ora al 70%) che determinerà il prossimo mercato estivo (se libero o a saldo zero). L'abbattimento dei costi si è visto anche sul monte ingaggi: sono usciti giocatori importanti, ne sono entrati altri con richieste più basse.

E a giugno scadranno altri contratti pesanti, come quelli di Hysaj (al lordo pesa per 5 milioni), Gigot (a 4) e Pedro (a 2,5). Senza dimenticare la cessione di Vecino al Celta Vigo, che per la seconda parte di quest'anno ha fatto risparmiare alla società 2 milioni di euro al lordo. Riflessioni continue, poco sul campo e molto sul bilancio.