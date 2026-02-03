Lazio, Sarri in conferenza stampa prima della Juve: i dettagli

03.02.2026 19:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri in conferenza stampa prima della Juve: i dettagli
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato che sabato 7 febbraio alle ore 12 il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri presenterà la gara contro la Juventus. Di seguito la nota.

"La Società comunica inoltre che sabato 7 febbraio, alle ore 12, presso lo studio televisivo del Training Center S.S. Lazio, si terrà la conferenza del tecnico Maurizio Sarri in vista della gara Juventus-Lazio".