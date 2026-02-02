Calciomercato Lazio | Lotito furioso per il no di Romagnoli: la ricostruzione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo diversi giorni di braccio di ferro con la società, la cessione di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd è saltata proprio al foto-finish. Come vi abbiamo raccontato, il difensore non ha voluto rinunciare ai 600.000 euro di ingaggio delle mensilità di novembre, dicembre e gennaio come richiesto da Lotito, facendo di fatto naufragare il suo passaggio in Qatar.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, il presidente sarebbe furioso con Romagnoli e ieri, domenica 1° febbraio, avrebbe espresso tutta la sua rabbia urlando a Formello. Non ci ha guadagnato nessuno: Alessio ha perso un contratto triennale da 18 milioni, mentre la Lazio l'occasione di risparmiare un ingaggio pesante, incassare circa 10 milioni e chiudere un'altra plusvalenza.

Adesso si attendono i prossimi sviluppi. Il difensore ha ancora un anno e mezzo di contratto ed è difficile che Sarri possa rinunciare a lui fino a fine stagione. Secondo il quotidiano, Lotito sta meditando di prendere provvedimenti, mentre Fabiani sta cercando si smorzare l'accaduto per non peggiorare la situazione. A fine stagione le strade si separeranno, ma, fino a quel momento, l'apporto di Romagnoli sarebbe prezioso.