Serie A, il Torino supera di misura il Lecce: Baroni torna al successo
01.02.2026 14:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Un gol di Che Adams decide il lunch match di Serie A tra Torino e Lecce, consegnando ai granata tre punti fondamentali. Reduce da quattro ko consecutivi in campionato, la squadra di Baroni è tornata al successo davanti ai propri tifosi, sbloccando la gara nel primo tempo e ottenendo una vittoria di misura.
Il Toro sale a quota 26 punti, rialzando la testa dopo un periodo complicato e agganciando momentaneamente il tredicesimo posto, mentre il Lecce resta diciassettesimo, un punto sopra la zona retrocessione.
