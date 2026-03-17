Lazio - Milan, negato l'ingresso di uno striscione: ora esposto a Ponte Milvio - FT
17.03.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Apparso uno striscione a Ponte Milvio e condiviso dal tifo organizzato della Lazio sulla pagina @match_day_sslazio su Instagram. "Solo chi ha la forza di dire la parola fine, può scrivere la parola inizio", si legge. Un commento (fissato in alto) sotto il posto chiarisce che anche quello sarebbe dovuto entrare allo stadio per Lazio - Milan, ma è stato vietato. Lo stesso è successo per i cartoncini bianchi in Tribuna Tevere che avrebbero dovuto mostrare la parola 'Libertà'. Di seguito il post.