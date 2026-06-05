Lazio, rebus attacco: il primo obiettivo di Gattuso è rilanciare Ratkov

RASSEGNA STAMPA - L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio deve ancora iniziare ufficialmente ma la società ha già avanzato diverse richieste tra cui una specifica: in attacco ripartire da Ratkov.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la società vuole valorizzare l’investimento fatto a gennaio e, di fatto, mai utilizzato. Sarri non lo ha praticamente mai visto e a lui ha preferito tutti gli attaccanti e non che aveva a disposizione: da Dia a Noslin fino a Maldini nella veste del falso nove.

Lotito e Fabiani non hanno condiviso la scelta del tecnico e hanno sperato fino alla fine che stesse farlo giocare. Così non è stato ed è per questo che ora toccherà a Gattuso valutare l’attaccante costato la bellezza di 13 milioni di euro. Una cifra importante soprattutto in prospettiva di un mercato a saldo zero.

Ratkov era sbarcato nella Capitale con 12 gol messi a segno con la maglia del Salisburgo e ha concluso la stagione con appena 228 minuti complessivi giocati e 8 presenze.

A questo punto di vista un altro centravanti verrà cercato solo in caso di cessione di Dia o Noslin: il senegalese verrà riscattato dalla Salernitana, l’acquisto a titolo definitivo è obbligatorio; Noslin ha invece vissuto di fiammate ma per rendimento è stato il migliore dell’attacco con 5 gol.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.