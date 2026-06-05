Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia: sarà il nuovo allenatore del Besiktas
05.06.2026 11:25 di Christian Gugliotta
Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. Dopo aver concluso la sua avventura con il Bologna, l'allenatore siederà sulla panchina del Besiktas. La conferma arriva da Fabrizio Romano che, attraverso il suo celebre "Here we go", ha annunciato la definizione della trattativa. Italiano atterrerà nelle prossime ore a Istanbul, dove firmerà un contratto fino al 2028.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.