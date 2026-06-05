Calciomercato Lazio | Il Maiorca fissa il prezzo per Muriqi: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda con interesse a ciò che succede in casa Maiorca. Il club è retrocesso in Segunda División ma non ha intenzione di smantellare la squadra e, soprattutto, di svendere il suo miglior giocatore, Vedat Muriqi.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Muriqi è diventato un simbolo di Maiorca: è il marcatore più prolifico di sempre in Liga e quest’anno, nonostante la retrocessione, ha chiuso al secondo posto la classifica marcatori con 23 gol, dietro solo a Mbappé a 25.
L’attaccante vorrebbe tornare a giocare in Turchia, al Galatasaray o al Fenerbahçe, ma il Maiorca lo cederà per meno di 20 milioni. Una cifra che, appunto, interessa anche la Lazio che detiene il 45% sulla futura rivendita e quindi incasserebbe 9 milioni.
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