Calciomercato Lazio | Immobile vuole tornare, ma la società...
05.06.2026 11:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Caccia al centravanti. È una delle richieste di Gattuso, forse quella principale. Per lui la Lazio ha bisogno di un nuovo attaccante, anche se prima bisognerebbe cedere uno tra Dia, Noslin e Ratkov (che il club vuole rilanciare). Tra i possibli nomi già accostati ci sarebbe anche quello di Ciro Immobile, come riportato da La Repubblica. L'ex capitano tornerebbe di corsa a Formello, lascerebbe subito il Paris FC (dove si trova bene) per rientrare a casa. Per la società, però, quello con il 36enne è da tempo un capitolo chiuso e non si ha intenzione di riaprirlo, come ha spiegato lo stesso quotidiano.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.