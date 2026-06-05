Lotito cederà la Lazio entro il 2026? Cosa dice Polymarket
05.06.2026 11:05 di Christian Gugliotta
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Claudio Lotito venderà la Lazio? È questa la domanda che continua a circolare tra addetti ai lavori e tifosi biancocelesti, per molti dei quali l'ipotesi di una cessione rappresenta ormai una speranza. Nei mesi passati, il presidente ha smentito di volta in volta ogni voce a riguardo, confermando la sua volontà di restare saldo al timone del club. Ma per quanto ancora?
Secondo Polymarket, il mercato predittivo divenuto nuovo sponsor del club, c'è il 49% di possibilità che Lotito ceda la Lazio entro il 2026. Un aumento netto rispetto a quanto registrato negli ultimi mesi. Una semplice previsione o un reale cambiamento? Sarà il tempo a dirlo.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.