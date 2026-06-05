Lazio, la rivelazione di Guido Paglia: “C’era Commisso dietro l’offerta di JP Morgan”

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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Clamorosa rivelazione sulle colonne del Tempo, dove sono state pubblicate altre lettere di importanti tifosi della Lazio. Tra queste c’è quella dell’ex responsabile della comunicazione biancoceleste Guido Paglia, che in un passaggio torna sulla presunta offerta di JP Morgan confermandone l’esistenza e addirittura svelando il nome della persona interessata all’acquisto della Lazio. Di seguito le sue parole.

“C'è un altro fattore che mi ha spinto a chiederti di ospitare anche il mio sfogo: la mezza bugia con la quale Lotito ha provato a smentire Bisignani sulla proposta ricevuta da JP Morgan per la vendita della Lazio. Perché è vero che non ci fu mai un'offerta ufficiale, ma è altrettanto vero che quel sondaggio era reale e concreto. Estremamente concreto” spiega Guido Paglia.

Che poi continua: “E fu fatto per nome e per conto di Rocco Commisso, quel fantastico imprenditore italoamericano che poi, a dimostrazione della sincerità del suo interesse per il calcio italiano, fu costretto a dirottare la sua attenzione verso la Fiorentina, dopo essersi visto chiudere la porta in faccia. Ecco, Lotito provi a smentire anche questo. Provi a negare di non aver mai saputo chi ci fosse dietro al sondaggio di JP Morgan. Commisso non lo potrà aiutare a smentire, visto che purtroppo non c'è più. Ma i dirigenti della banca d'affari che si occuparono della vicenda sono vivi e vegeti, e basterebbe rivolgersi a loro per ricostruire ogni passaggio. Punto e a capo”.

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