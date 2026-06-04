Ex Lazio | Crespo può tornare ad allenare: c'è un club che lo vuole
04.06.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca
Possibile nuova avventura in panchina per Hernan Crespo. L'ex attaccante, libero da marzo dopo l'esperienza con il San Paolo in Brasile, ora potrebbe tornare ad allenare. Secondo quanto dal portale francese MediaFoot, infatti, attualmente sarebbe in trattativa con l'Elche in Spagna. Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato anche a Parma (Cuesta alla fine è rimasto) e Lazio, che poi ha scelto di puntare su Gattuso per il post Sarri.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.