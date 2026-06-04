Lazio, Ugolini (Sky): "Gila - Napoli, interesse reale. Lo scambio con Buongiorno..."

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Il giornalista di SkySport Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Laziale riguardo all’interesse del Napoli per Gila e alla scelta della Lazio di puntare su Gattuso in panchina. In conclusione ha parlato anche del futuro di Zaccagni a Formello. Di seguito le sue parole: “L’interesse del Napoli per Gila è reale, lui ha dimostrato di avere le qualità per giocare ad alti livelli. Il Napoli ha dalla sua la possibilità di aspettare, data la situazione contrattuale del giocatore. Scambio con Buongiorno? Lo vedo molto improbabile”.

“Gattuso? Dal punto di vista umano è quello che si vede, ha il pregio di apparire com’è, sa benissimo a cosa va incontro nel bene e nel male. Parliamo di un allenatore che vive tutto con grande intensità come quando era giocatore. Per me questo è un aspetto positivo se riesce ad avere la lucidità necessaria per affrontare il suo lavoro. La sua seconda stagione al Napoli è stata complicata, però nel girone di ritorno ha fatto 44 punti che sono un’eternità. In quel caso aveva pagato un girone d’andata condizionato anche da situazione esterno che non avevano reso l’ambiente sereno”.

“Il suo lavoro in azzurro lo giudico positivamente, poi negli anni successivi non ha avuto altrettanta fortuna. È un allenatore che ha fatto vedere qualcosa di buono, anche grazie a un grande staff. Zaccagni farà un grande campionato con Gattuso. Lui ha la capacità di tirare fuori il meglio dai giocatori che sono in target con la sua idea di calcio. E lui per caratteristiche e indole è adatto”.