Lazio, Manfredini: "Lasciamo lavorare Gattuso. Ci vorrà pazienza, ma..."

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Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, l'ex calciatore Christian Manfredini ha parlato della situazione della Lazio dopo l'arrivo di Gattuso per la panchina. Di seguito le sue parole.

“Gattuso? Nessuno di noi ci aveva pensato per la Lazio, ma lasciamolo lavorare e poi vediamo. Non ha la bacchetta magica, avrà bisogno di una squadra decente che dovrà decidere con la società per fare il suo calcio. Non è una situazione semplice, la Lazio ha tantissimi giocatori in scadenza. Devono sedersi a tavolino e scegliere le mossi vincenti da fare".

"Romagnoli e Gila? In caso di cessione di entrambi bisogna comprarne di nuovi e farli adattare. È complicata ma si può fare. Il popolo laziale dovrà avere pazienza, non si potrà avere tutto subito dall’inizio di stagione. Gigot? Ha avuto esperienze con Gattuso, hanno fatto bene insieme a Marsiglia. Per me si può tenere. Noslin? Per me potrebbe far comodo alla Lazio, ma deve darsi mossa”.