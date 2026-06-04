Cagni: "Gattuso deve dimostrare tutto. Lazio tecnicamente non scarsa"
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com mister Gigi Cagni ha parlato di Lazio, della scelta di affidare la panchina a Gattuso e della decisione dell’ex ct di accettare.
“Da un lato per Gattuso andare alla Lazio può essere un vantaggio, nel senso più di tanto non puoi pretendere. Non è facile. Per me rischia poco ma lui deve dimostrare qualcosa, poi vedremo che materiale avrà a disposizione. La Lazio è una sfida e Gattuso è uno che le accetta. Speriamo per lui che funzioni. Tecnicamente la Lazio non è scarsa”.
“Sarri all’Atalanta? La bravura di un allenatore è quella di far rendere i giocatori per le qualità che hanno, nel ruolo giusto. Il sistema viene da solo”.
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