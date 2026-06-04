Albania, Hysaj sbotta contro Israele: "Gesto d'istinto". La ricostruzione

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La sfida tra Albania e Israele è stata tutto tranne che un'amichevole. La partita è stata condita da un clima teso, dentro e fuori dal campo. In particolare, il match si è acceso dopo il gol di Gloukh: il calciatore israeliano ha esultato in modo polemico, zittendo i tifosi e battendo la mano sullo stemma della propria nazione. Hysaj ha reagito d'istinto, prima dandogli uno schiaffo leggero, poi uno spintone. Inevitabilmente i compagni dei due si sono aggiunti allo scontro, rendendo complicato per l'arbitro gestire la situazione.

Al termine della sfida, terminata 0-1 in favore dei rivali, il terzino della Lazio è intervenuto per parlare della sfida, del cambio di allenatore, ma anche dell'episodio. Di seguito le sue parole.

LA NUOVA ALBANIA - “Il mio obiettivo è dare il massimo e andare avanti. L'allenatore è nuovo, ha idee nuove e col tempo si sistemeranno le cose. Abbiamo avuto solo quattro giorni per mettere a punto le azioni difensive e offensive. Ma lui è ottimista. Pensa a un gioco più offensivo rispetto a prima. Spero che nelle prossime partite faremo meglio".

L'EPISODIO - “Il calcio è così, non mi piace fare queste scenate. Ma nel momento in cui ho visto il giocatore che, portandosi un dito alle labbra, diceva ai tifosi di calmarsi, è stato un gesto d'istinto. Chiedo scusa, sono cose che capitano nel calcio. Per fortuna non è successo nulla di grave”.