Bucchioni: "Conosciamo la situazione Lazio, ma Gattuso ama le sfide"

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Gennaro Gattuso è pronto per iniziare la nuova avventura da allenatore della Lazio. L'ex ct dell'Italia è arrivato a Formello, ha incontrato Lotito e Fabiani per programmare le prossime mosse.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato delle scelte che dovrà fare Gattuso in biancoceleste, spiegando come nonostante si sia preso "una bella gatta da pelare", forse è proprio per questo che ha scelto di sposare la causa laziale. Di seguito le sue parole.

"Si va a prendere una bella gatta da pelare, la situazione la conosciamo bene. Il punto è che Gattuso ama le sfide e penso che sia andato lì proprio per questo. Del resto è diventato campione del mondo proprio grazie alla grande dedizione che ha".