Lazio, Petrucci (Sky): "Si va verso un mercato a saldo zero. Sui rinnovi..."

Ospite ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato di diversi temi in ottica Lazio, tra cui il mercato, l'arrivo di Gattuso a Formello e la situazione dei vari giocatori in scadenza nel 2027. Queste le sue dichiarazioni:

"A oggi ci sono più possibilità che la Lazio possa fare mercato a saldo zero. La Lazio è al limite della soglia di 0,7 per avere il mercato libero, il 17 giugno avremo un quadro completo per capire quale sarà il mercato della Lazio".

"Gattuso arriverà con il suo staff nel pomeriggio, rimarrà per un paio di giorni ed è previsto un incontro in giornata. L'incontro sarà per visionare il centro sportivo di Formello, stabilire le date del ritiro e delle amichevoli, valutare le possibilità di una tournée estera e si parlerà ovviamente di mercato".

"Gattuso ha già parlato con tutta la rosa, con alcuni anche più volte e alcuni li ha incntrati dal vivo. Qualcuno ha sposato la sua causa e qualcuno ha confermato al tecnicoche si sta sta guardando altrove".

"Per i giocatori in scadenza 2027 non ci sono novità sui rinnovi. Romagnoli e Gila non rinnoveranno, vedremo se arriveranno a scadenza o saranno ceduti subito. Provedel non rinnoverà, così come Lazzari, Pellegrini e Cancellieri. Cataldi e Patric piacciono a Gattuso, ma non ci sono novità sul rinnovo, Gigot invece sarà valutato in ritiro da Gattuso, che conosce bene il francese".