Lecce, Corvino ai saluti: "Non ho più forze, devo interrompere la corsa"

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© foto di Federico De Luca

Pantaleo Corvino non sarà più il responsabile dell’area tecnica del Lecce. Dopo sei anni si chiude la sua avventura in giallorosso e, proprio il ds, ha spiegato i motivi in conferenza stampa.

“Questa mia decisione la società la sapeva e si era percepita anche all'esterno. In certi momenti ho fatto presente un mio stato d'animo naturale, spontaneo. Il presidente mi ha voluto in un momento in cui avevo ancora due anni e mezzo di contratto a Firenze. Sono venuto qui per portare in salute il club, ho accettato la sfida. Al presidente ho detto di non essere più nelle condizioni di poter dare il massimo alla società, ai tifosi, al territorio e a chi mi stima. Non ho più le forze e le energie. Le ultime le ho consumate nell'ultimo periodo”.

“Non volevo tradire la società e i tifosi, se l'avessi detto prima avrei creato turbolenze nello spogliatoio. I giocatori e i tifosi l'hanno saputo dai giornali, mi è dispiaciuto. Arriva un momento nella vita in cui la corsa si deve fermare. La passione ce l’ho ancora ma se non hai forze devi fermare la corsa”.

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