Lazio, Provedel verso l'addio: ora aspetta solo l'Inter. I dettagli
RASSEGNA STAMPA - Provedel verso l'Inter. Come riportato da Tuttosport, il portiere della Lazio aspetta solo il passaggio al club nerazzurro: "non sta più nella pelle", scrive l'edizione odierna del quotidiano. Andrà a fare il vice di Martinez, prenderà il posto di Sommer che partirà a zero. Ora sembra che tutte le altre soluzioni siano in stand-by e che l'ex Spezia voglia solo trasferirsi a Milano.
È in scadenza nel 2027, non rinnoverà. Anzi, la Lazio ora potrebbe anche incassare 4-5 milioni di euro dalla sua cessione ed evitare di perderlo gratis tra un anno. Gattuso proverà comunque a parlargli per convincerlo a restare, ma sarà durissima (se non impossibile). Sullo sfondo c'è anche l'opzione Bologna di Sartori (che lo conosce dai tempi del Chievo) che gli potrebbe dare un posto da titolare. Ma il richiamo dell'Inter al momento sembra essere troppo forte.