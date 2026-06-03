Lazio, la contestazione fa male: le ragioni dietro l’addio di Villa Mafalda
La prima vittoria dei tifosi riguarda il settore medico. Colpita Villa Mafalda: il rumore dello stadio vuoto è arrivato fino a Via Monte delle Gioie. L’addio non è casuale, e soprattutto non riguarda i tanti infortuni dell’ultima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si tratta di un passo indietro da parte della clinica, che ha deciso di rescindere il contratto perché l’introito della collaborazione non è stato quello sperato all’inizio dell’investimento. È un altro duro colpo assestato a Formello. Per sostituirla si era fatta avanti l’opzione Villa Claudia, ora decisamente più defilata. La ricerca quindi è già ricominciata.
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