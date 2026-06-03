Lazio, Gattuso vuole valutare la rosa: Przyborek e Ratkov osservati speciali
03.06.2026 11:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Gattuso avrà il compito di valorizzare alcuni dei giovani acquistati nell'ultima sessione di mercato. In ritiro, spiega il Messaggero, saranno osservati speciali Przyborek, che potrebbe essere utilizzato sia come alternativa a Zaccagni sia in posizione più centrale, e Ratkov, attaccante che potrebbe sfruttare proprio i cross e le discese di Tavares. Prima di chiedere ulteriori rinforzi, il nuovo tecnico vuole però valutare attentamente la rosa durante il ritiro estivo e capire quali elementi possano rappresentare una risorsa per il nuovo corso biancoceleste.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.