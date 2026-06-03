Lazio, Lotito cambia tutto: nuovi volti per staff medico e comunicazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cambiamenti in arrivo a Formello. Mentre Gattuso prepara la sua rivoluzione tecnica, all'interno della Lazio si muovono parallelamente altre due partite di rilievo, destinate a ridisegnare assetti consolidati negli anni: la riorganizzazione dello staff sanitario e quella del comparto comunicazione. Due fronti diversi, accomunati da una stessa esigenza: voltare pagina.

Sul fronte medico, la stagione appena conclusa ha lasciato il segno. Troppi infortuni muscolari, una gestione che ha sollevato più di un interrogativo e, soprattutto, tre calciatori costretti a sottoporsi a interventi per pubalgia. Numeri che hanno spinto Claudio Lotito a una decisione drastica: il dottor Fabio Rodia non sarà più il medico sociale della Lazio. La sua avventura si chiude qui, e con lui saluterà anche il dottor Italo Leo, altro componente dello staff sanitario. Una doppia uscita pesante, che lascerà aperta più di una casella da riempire. Il nuovo medicolo sociale è ancora da individuare, ma il segnale è chiaro: si cambia rotta, e si cambia in maniera netta.

Cambio di passo anche sul fronte della comunicazione. Emanuele Floridi, dal 2 maggio 2025 in carica come responsabile della strategia e dell`organizzazione della comunicazione, dovrebbe fare un passo di lato e uscire dall'organigramma societario. Rimarrà nell'orbita di Lotito, ma soltanto nelle vesti di consulente esterno del presidente. Una scelta che porterà inevitabilmente alla ricerca di un nuovo responsabile, in un momento in cui la gestione della comunicazione è uno degli aspetti più delicati per il club: i rapporti con i tifosi sono ai minimi storici, e il tema della percezione esterna è tornato centrale anche nelle ultime settimane.

Due caselle da riempire, due ruoli che pesano. Per la Lazio, l'estate del rinnovamento non passa soltanto dal mercato e dalla panchina. Passa anche da chi avrà il compito di gestire la salute dei giocatori e la voce del club.