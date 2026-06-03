Vlahovic - Juve, niente accordo sul rinnovo: l'attaccante andrà via a zero
03.06.2026 14:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
Dusan Vlahovic è pronto a lasciare la Juventus. Nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra l'attaccante e il club per discutere il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2026, ma l'intesa economica non è stata trovata. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che specifica come la richiesta del serbo fosse più alta rispetto all'offerta fatta dai bianconeri. Le trattative sono state interrotte e non ci saranno ulteriori incontri: Vlahovic e la Juve si separeranno.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.