Bezzi: "Gattuso? Ha scelto la Lazio per tornare in pista"
04.06.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Gianni Bezzi ha detto la sua sulla situazione della Lazio e sulla scelta di Gattuso per sostituire Maurizio Sarri.
“Vogliamo tutti bene a Gattuso, ma andare in un ambiente come quello della Lazio non è solo una sfida, lo fai perché non trovi un’altra panchina. Ha avuto tanti di quei fallimenti Gattuso che questa è un’occasione per tornare in pista. Io mi sarei aspettato uno più giovane”.
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