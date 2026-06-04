Bezzi: "Gattuso? Ha scelto la Lazio per tornare in pista"

04.06.2026 17:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Bezzi: "Gattuso? Ha scelto la Lazio per tornare in pista"
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Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Gianni Bezzi ha detto la sua sulla situazione della Lazio e sulla scelta di Gattuso per sostituire Maurizio Sarri.

“Vogliamo tutti bene a Gattuso, ma andare in un ambiente come quello della Lazio non è solo una sfida, lo fai perché non trovi un’altra panchina. Ha avuto tanti di quei fallimenti Gattuso che questa è un’occasione per tornare in pista. Io mi sarei aspettato uno più giovane”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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