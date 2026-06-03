Lazio, Lotito visibilmente nervoso: "Non parlo di sport!" - VIDEO
03.06.2026 18:00 di Simone Locusta
Gennaro Gattuso è arrivato a Formello, ma l'incontro con Lotito dovrà attendere. Infatti, il presidente è presente al Premio De Sanctis, presso il Salone Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. Intercettato ai margini dell'evento il presidente della Lazio non sembra predisposto a interagire con i giornalisti presenti. "Non parlo di sport", queste le parole pronunciate da un Lotito visibilmente nervoso. Di seguito il video.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.