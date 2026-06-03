Euro 2032, Abodi: "Faremo dell'Italia il centro del mondo"
03.06.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A margine della presentazione del Grand Prix di taekwondo il ministro dello sport Andrea Abodi è tornato a parlare della questione stadi in vista degli Europei del 2032.
“Abbiamo quella serenità d’animo di chi sta lavorando conoscendo bene i tempi. Rispetteremo gli impegni presi e faremo ancora dell’Italia il centro del mondo”.
“Noi andiamo avanti e va avanti il lavoro del commissario”, queste le sue parole.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide