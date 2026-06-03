Euro 2032, Abodi: "Faremo dell'Italia il centro del mondo"

03.06.2026 17:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Euro 2032, Abodi: "Faremo dell'Italia il centro del mondo"
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A margine della presentazione del Grand Prix di taekwondo il ministro dello sport Andrea Abodi è tornato a parlare della questione stadi in vista degli Europei del 2032.

“Abbiamo quella serenità d’animo di chi sta lavorando conoscendo bene i tempi. Rispetteremo gli impegni presi e faremo ancora dell’Italia il centro del mondo”.

“Noi andiamo avanti e va avanti il lavoro del commissario”, queste le sue parole.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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