Pescara, Insigne può restare: avviati i primi contatti
03.06.2026 15:30 di Christian Gugliotta
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Nel futuro di Lorenzo Insigne può esserci ancora il Pescara. Nonostante la retrocessione in Serie C, il club abruzzese vorrebbe provare a trattenere l'esterno anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, sarebbero stati avviati i primi contatti con il classe 1991 che, dal canto suo, potrebbe valutare anche una nuova chiamata in serie cadetta.
Accostato a lungo alla Lazio per lo scorso mercato invernale, alla fine Insigne era tornato nella squadra che lo aveva lanciato nel calcio che conta. Il suo ritorno, però, non è andato come sperato: i cinque gol e tre assist messi a segno non sono bastati al Pescara per ottenere la salvezza.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.