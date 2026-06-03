Calciomercato Lazio | Romagnoli a un passo dall'Al-Sadd: i dettagli
03.06.2026 19:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La Lazio aveva bloccato il suo trasferimento a gennaio ma, adesso, sembra essere davvero finita. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Romagnoli è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Al-Sadd di Roberto Mancini. I due club stanno definendo gli ultimi dettagli ma la trattiva è in stato avanazato con le parti che stanno lavorando per definire anche il contratto del giocatore che dovrebbe essere un triennale con opzione per un altro anno.
Come raccolto dalla nostra redazione le cifre del trasferimento dovrebbero aggirarsi tra i 3 e i 3.5 milioni.
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