Avellino, il ds Aiello: "Ecco perché abbiamo scelto Nesta"

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Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, è intervenuto ai microfoni di PrimaTivvù per fare il punto sulla nomina di Alessandro Nesta alla guida della prima squadra. Di seguito le sue dichiarazioni.

LA SCELTA - "Ci siamo messi subito all'opera, abbiamo individuato alcuni profili che potevano essere adatti per portare avanti il progetto Avellino. Ci siamo riuniti, abbiamo messo sul piatto tutti gli aspetti delle varie opportunità e a un certo punto siamo andati all'unanimità a scegliere il mister. Come aveva già detto il presidente, siamo d'accordo su tutto con Nesta. Verrà la settimana prossima per formalizzare le cose e vedere l'ambiente: lui vive in America, a Miami, stava finendo gli ultimi impegni".

MOTIVO - "Sono stati valutati tanti aspetti: quello umano, il professionista, la sua voglia, l'umiltà e le caratteristiche tecniche. È un allenatore che ha sempre avuto equilibrio nelle sue squadre, adeguato alla categoria, ma ha sempre avuto quella voglia di produrre calcio propositivo. Questo si sposa bene con la nostra idea".



MODULO - "Inizialmente si era partiti da una difesa a quattro, con l'idea di portare avanti un progetto di 4-2-3-1 con esterni alti. Poi, nell'approfondire le caratteristiche della nostra rosa, il mister ha notato che il nostro centrocampo si era messo particolarmente in evidenza con il play e le mezze ali. Ha ritenuto opportuno che il modulo base potesse partire da un 4-3 come struttura di partenza, ferma restando la possibilità di modifiche in corsa sul fronte offensivo".



INIZIO DELLA PREPARAZIONE - "Le date precise le stiamo ancora definendo. Dovremmo restare due o tre giorni ad Avellino per i test e le visite mediche, poi intorno al 16-17 partiremo per Rivisondoli, dove resteremo fino a fine mese".