Lazio, "doppietta" per Zaccagni: due nuovi tatuaggi per il capitano - FOTO
04.06.2026 18:30 di Simone Locusta
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Mattia Zaccagni, capitano e numero 10 della Lazio, si è tolto due sfizi regalandosi due nuovi tatuaggi. Il primo, realizzato sul palmo della mano destra, raffigura due ali; mentre il secondo, disegnato dietro all'orecchio sinistro, è la scritta "Adrenaline" con un font particolare. Di seguito il post social del tatuatore, che ci ha tenuto a ringraziare Zac per la fiducia.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.