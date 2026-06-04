UFFICIALE - Il Benfica conferma: "Mourinho al Real Madrid, lo vuole Perez". La cifra da capogiro
04.06.2026 18:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Dopo l’esperienza al Benfica e le tante voci sul suo futuro, adesso Jose Mourinho è pronto a cambiare squadra. Il 63enne portoghese cambierà nuovamente panchina e farà ritorno in un club in cui è già stato per tre anni. Infatti adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale del Benfica: Josè Mourinho diventerà il prossimo allenatore del Real se Florentino Perez vincerà le elezioni presidenziali, previste per il 7 giugno.
Nella nota del club portoghese è indicata anche la cifra che i Blancos verseranno per liberare lo Special One, ossia 15 milioni di euro.