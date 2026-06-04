ESCLUSIVA - Avellino, Iannarilli: "Lazio, i tifosi sono fondamentali! Motta e Mandas..." - VD

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il portiere dell'Avellino Antony Iannarilli ha parlato dell'ultima stagione, dell'arrivo di Nesta in panchina e della situazione della Lazio, soffermandosi sia su Gattuso che sui portieri biancocelesti. Di seguito le sue parole.

"Io sono arrivato fino alla prima squadra della Lazio, ho fatto il terzo portiere quando c'era Ballardini. Sono stato quasi dieci anni, è stata una bella esperienza che ricordo con piacere. L'Avellino? Come neopromossa siamo andati oltre, fino ai playoff. La Serie B è un campionato difficile, dobbiamo essere bravi a confermarci".

"La Lazio è un ambiente che in questo momento non è sereno, ma la società è forte. Un peccato vedere lo stadio vuoto, spero che presto si possa risolvere il problema che c'è con i tifosi. In piazze come la Lazio i tifosi sono fondamentali, mi auguro che possano tornare perché sono fondamentali per la squadra. Gattuso? Da fuori sembra una persona con grande carisma e questo è importante per la Lazio. Poi sarà il campo a parlare".

"Motta? Non ricordo di aver mai visto quattro rigori parati di fila. Ha fatto un qualcosa di grandioso, soprattutto perché arriva dalla Serie B ed è un classe 2005. Lì c'è stato un grande lavoro soprattutto da parte di mister Nenci. E sono arrivati subito i frutti. È normale che un giovane come lui abbia bisogno di crescere, fare esperienza e sbagliare. Ha dimostrato comunque di poterci stare in questo contesto e sono sicuro che farà bene. Mandas? Secondo me è fortissimo. Se tornerà alla Lazio sarà un bel duello".

"Il mio gol? Una cosa grande, che non succede spesso. Come Provedel? Lui l'ha fatto in Champions League (ride, ndr.). La Lazio con i portieri è messa più che bene. Nesta? Non lo conosco come allenatore, ma come allenatore è stato un idolo di tanti. Vediamo, sono curioso e sono convinto che ci darà una grande mano. Non ci ho ancora parlato, ancora dobbiamo conoscerlo".

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