Ex Lazio | Luiz Felipe lascia l’Europa? Ora può tornare in Brasile
04.06.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Nuova possibile esperienza per Luiz Felipe. L’ex difensore della Lazio potrebbe lasciare il Rayo Vallecano in estate, visto il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riportato dal portale brasiliano Povo Time 1910, su di lui è forte l'interesse del Corinthians che starebbe seguendo da vicino la situazione e riflettendo sull'eventuale ingaggio a parametro zero. Al momento non sembrano esserci margini di rinnovo con il club spagnolo.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.