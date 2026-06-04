Lazio, Costacurta su Gattuso: "Adesso ha esperienza, credo che abbia..."
04.06.2026 23:42 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Nel corso della trasmissione Calciomercato L'originale su Sky Sport c'è stato spazio anche per parlare della Lazio e in particolare di Gattuso, che è arrivato in questi giorni a Formello. Sull'argomento si è espresso Billy Costacurta che ha commentato così l'arrivo dell'ex ct della Nazionale in biancoceleste: "Cosa porta Gattuso alla Lazio? Sicuramente ha esperienza adesso, è stato in situazioni difficoltose e credo che un pochino abbia imparato a gestire le tensioni all'interno di una squadra”.
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