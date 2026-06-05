Gattuso scopre la Lazio: dopo il vertice la consapevolezza di una stagione in trincea

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RASSEGNA STAMPA - “Sono pronto a tutto” assicurava Rino Gattuso a Forte dei Marmi nel primo incontro con il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani. Dopo i giorni passati a Formello colui che sarà il nuovo allenatore della Lazio non ha cambiato idea e rimane pronto a quella che è sarà una sfida complicata, ma ha ora un quadro della situazione ben più chiaro.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, durante la cena a Formello Lotito e Fabiani hanno presentato a Gattuso la situazione in casa Lazio. E il tecnico ha capito che sarà una stagione di trincea, in cui ci sarà molto da lavorare e in cui al momento non ci sono particolari certezze, anzi.

Il rischio di un mercato a saldo zero rimane concreto per la Lazio, che per questo potrebbe avere pochi margini di manovra per soddisfare nell’immediato quelle che sono le quattro richieste di Gattuso (un centrale, un attaccante, un esterno e un terzino destro). Dall’entusiasmo iniziale a una leggera preoccupazione, ma dopo il confronto con Lotito e Fabiani il nuovo tecnico biancoceleste non farà un passo indietro ed è anzi già al lavoro per vivere una stagione in cui bisognerà tenere duro, l’ennesima in casa Lazio.