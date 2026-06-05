Calciomercato Lazio, Romagnoli aspetta il "sì": nuovo incontro in giornata

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CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Romagnoli proseguirà la sua carriera lontano dalla Lazio, il trasferimento rimasto in sospeso a gennaio si concretizzerà in estate sempre che tutto vada per il verso giusto. L’Al-Sadd, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha bussato nuovamente alle porte di Formello presentando un’offerta per il giocatore che però è al ribasso rispetto a quella di quattro mesi fa.

La cifra è di 4 milioni di euro, non più di 7,5 più bonus. Per questo, si legge sul Corriere dello Sport, Lotito avrebbe chiesto al club di Doha un rilancio e differenti modalità di pagamento. Tutti i soldi in un anno, garanzie e penali in caso di mancato pagamento. Nella giornata di ieri, prosegue il quotidiano, c’è stata una nuova riunione ma l’aggiornamento è slittato a oggi. Potrebbe non essere l’ultimo step, rischia di essere quello legato agli stipendi. Al momento, non sarebbero state chieste rinunce al difensore, a gennaio il patron chiese due mensilità e fu lo strappo che fece saltare il trasferimento. Ma questa volta l’epilogo dovrà essere per forza diverso.

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