Lazio, campagna abbonamenti: pronta la decisione dei gruppi organizzati
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha chiuso la stagione con un Olimpico semi deserto e cresce l’attesa per capire in che modo inizierà la prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport oggi è infatti il giorno della verità, il giorno in cui i gruppi organizzati comunicheranno la loro decisione in merito alla campagna abbonamenti. Un tema molto delicato a cui si guarda anche da Formello.
Nella scorsa stagione, nonostante il mercato bloccato, la tifoseria aveva risposto con numeri importanti sottoscrivendo 29.918 abbonamenti. La stagione era iniziata con l’Olimpico gremito ma, con il passare dei mesi, la frattura tra tifosi e società è diventata insanabile.
Da Lazio-Genoa del 30 gennaio i tifosi hanno deciso di disertare lo stadio e così è stato fino al termine della stagione, fatta eccezione per la gara contro il Milan e la finale di Coppa Italia.
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