Calciomercato Lazio | Chi sostituirà Romagnoli? Proseguono i casting, un profilo sfuma

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Romagnoli è ai saluti, Gattuso non ha messo veti alla sua partenza ma si aspetta un rinforzo e conta di averlo in ritiro. L’impegno della società è quello di trovare un sostituto quanto prima, diversi i profili individuati inseriti nella lista e per cui si sta sondando il terreno.

Diogo Leite, riporta Il Corriere dello Sport, non arriverà. La pista, da Formello, è chiusa. C’è in corsa Lautaro Rivero del River Plate a cui si è aggiunto Diego Coppola. L’ex Verona è sotto contratto col Brighton dove si trasferì a giugno scorso per per 11 milioni di euro più un milione di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del 10%. A gennaio ha vissuto una parentesi al Paris Fc, stessa squadra di Immobile, per poi ritornare alla base.

Il classe 2003 vuole tornare in Italia, l'ex ct - ricorda il quotidiano - lo aveva convocato a marzo per gli spareggi. È considerato tra i giovani azzurri più promettenti e pronti. Infine, Dominguez individuato come sostituto di Gila. Su di lui c’è il Tottenham in pressing.

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