NEWS | Roland Garros, tempo di derby a Parigi: orario e dove vedere Cobolli-Arnaldi
05.06.2026 10:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Al Roland Garros è tempo di Italia. Cresce l’attesa per il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi che di giocano un posto nella finale del torneo francese. Comunque andrà almeno un italiano sarà in finale per il secondo anno consecutivo, dopo Sinner nel 2025. La semifinale tra Cobolli e Arnaldi è in programma oggi venerdì 5 giugno... <<< COBOLLI-ARNALDI >>>
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