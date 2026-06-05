Lazio, anche Rovella pensa all’addio? Cosa sta succedendo
RASSEGNA STAMPA - Romagnoli e Provedel ai saluti, Gila destinato presto o tardi all’addio e chissà chi altro con le valigie pronte. Rischia di dover fare i conti anche con un mini esodo Gattuso in queste prime settimane da allenatore della Lazio.
Il tecnico qualche sì importante lo ha in realtà già incassato, riuscendo a ottenere garanzie da Zaccagni, Tavares e Cataldi. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, un altro giocatore potrebbe valutare la possibilità di lasciare la Lazio.
Anche Rovella, spiega il quotidiano, potrebbe essere tentato dalla possibilità di lasciare Formello qualora si verificassero le condizioni giuste per l’addio. Nulla di concreto, quindi, per il momento. Ma rimane la sensazione che in casa Lazio più di qualche giocatore stia riflettendo sul proprio futuro.