Lazio, anche Rovella pensa all’addio? Cosa sta succedendo

05.06.2026 11:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, anche Rovella pensa all’addio? Cosa sta succedendo

RASSEGNA STAMPA - Romagnoli e Provedel ai saluti, Gila destinato presto o tardi all’addio e chissà chi altro con le valigie pronte. Rischia di dover fare i conti anche con un mini esodo Gattuso in queste prime settimane da allenatore della Lazio.

Il tecnico qualche sì importante lo ha in realtà già incassato, riuscendo a ottenere garanzie da Zaccagni, Tavares e Cataldi. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, un altro giocatore potrebbe valutare la possibilità di lasciare la Lazio.

Anche Rovella, spiega il quotidiano, potrebbe essere tentato dalla possibilità di lasciare Formello qualora si verificassero le condizioni giuste per l’addio. Nulla di concreto, quindi, per il momento. Ma rimane la sensazione che in casa Lazio più di qualche giocatore stia riflettendo sul proprio futuro.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.