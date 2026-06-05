Lazio, tocca a Gattuso: possibili altri contatti con i giocatori
RASSEGNA STAMPA - Lascerà oggi Formello Gattuso per tornare a Marbella. Il prossimo allenatore della Lazio farà ritorno nella Capitale a inizio luglio, salvo altri viaggi lampo, ma il telefono rimarrà sempre accesso anche in questi ultimi giorni di relax.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero i contatti tra Gattuso e il club saranno continui, ma non solo. Non è da escludere, infatti, che il nuovo allenatore della Lazio non possa effettuare altre chiamate con alcuni dei calciatori che troverà a Formello.
Dopo aver strappato il sì di Zaccagni, Tavares e Cataldi, infatti, Gattuso potrebbe fare nuovi tentativi per scongiurare eventuali pensieri di addio di altri calciatori della rosa della Lazio in una stagione in cui sarà importante anche il lavoro di persuasione del tecnico.
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